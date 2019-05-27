ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية وذخائر في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار في القليوبية.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية حيازة مسجل شقى خطر، 42 سنة، مقيم بدائرة المركز، أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه وبحوزته بندقيتا خرطوش، وفردا خرطوش، وطبنجة، و7 خزن أسلحة نارية، و905 طلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه.



بمواجهته، اعترف بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.