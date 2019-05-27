منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية بالفيوم بالتعاون مع "تحيا مصر"

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن المحافظة بصدد إقامة منافذ شبابية لبيع السلع الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، وذلك بهدف التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، فضلًا عن خلق مجتمعات ترفيهية جديدة بالمحافظة.



وفي هذا الإطار استقبل اللواء عصام محافظ الفيوم، كلًا من الأستاذ إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والأستاذ أحمد حسين المدير العام لشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، واللواء محمد الشيخ رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، لبحث الخطوات الإجرائية نحو إقامة عدد من المنافذ على أرض محافظة الفيوم، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.



تم خلال اللقاء استعراض ملامح المشروع الجديد للمنافذ الشبابية، وكيفية اختيار وتدريب الشباب وتمويل مشروعاتهم لإقامة هذه المنافذ، والمتابعة المستمرة للمشروعات، وأكد المحافظ ترحيبه بجميع المبادرات والمشروعات التى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب والنهوض بالمستوى الاقتصادى لمعيشتهم، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة توقيع بروتوكول ثلاثى بين محافظة الفيوم وصندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر، لإقامة منفذين لبيع السلع الغذائية، كخطوة أولى، على أن يتم التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ بشكل متتابع.



ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المنافذ الشبابية لبيع السلع الغذائية أو ما يسمى بشارع 306 يحقق هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا، بتحويله جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي، فضلًا عن تحقيقه مبدأ الشمول المالي بتقليص المعاملات المالية النقدية داخل المواقع التي تعتمد على تقنية الـ«cashless»، بالإضافة إلى تشجيعه الشباب على تدشين مشروعاتهم المستقلة بعيدًا عن انتظار طابور الوظيفة.



وأكد المدير العام لشركة أسواق مصر، أن الشركة تواصل خطتها في التوسع بكافة محافظات الجمهورية، للانتهاء خلال الفترة المقبلة من تنفيذ ـ150 شارع كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن بإمكان أي شاب الحصول على منفذ، عن طريق الموقع الإلكتروني لشارع 306، حيث تم مراعاة أن تكون كل خطوات التقديم والاختيار عن طريق الموقع الإليكتروني تحقيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية والقضاء على البيروقراطية.



الجدير بالذكر أن "شارع 306" هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وهو المشروع الرئيسي لشركة أسواق مصر إكسبريس، التي أسسها صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الشباب والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

