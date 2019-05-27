تكثيف الجهود بمشروع الصرف الصحي بقرى أسيوط قبل 30 يونيو

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن تطوير القرى الأكثر احتياجًا وإنشاء مشروعات خدمية وبنية أساسية لها، تُعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن.



وأوضح "صلاح" أن العمل يسير بشكل منتظم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي والمياه بالقرى المحرومة بالمحافظة. لافتا إلى أنه يجري حاليا استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس بالبداري لتقديم خدمات أفصل للمواطنين في حياتهم اليومية وجاري تكثيف الجهود للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى قبل 30 يونيو القادم.



وأضاف "صلاح" إنه جاري استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس وجاري تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال لتحقيق معدلات تنمية إيجابية بصورة ملموسة على أرض الواقع وجاري متابعة التنفيذ للمشروعات من خلال اللجان الميدانية بالمناطق المستهدفة.

