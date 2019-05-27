تجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بحيازة هيروين بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 150 جرام هيروين بمنطقة المرج.



كانت نيابة المرج الجزئية، برئاسة المستشار احمد شديد، قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أنه عقب تمكن ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة من إلقاء القبض علي المتهم والذي سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما، سلاح أبيض "مطواة").



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتي قررت حبس المتهم.