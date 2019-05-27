الانتهاء من التطويرات الخاصة بأمم أفريقيا بالقاهرة.. الخميس

كشف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة تنتهي الخميس المقبل من التطويرات الخاصة بمحيط استاد القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من الشارع الكبير أمام البوابة الجديدة.



وأوضح "صابر" في تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم الانتهاء من تطوير محور ممدوح سالم وطريق الباب الغربي، ومحور يوسف عباس ومحور الاستاد البحري وشارع البولينج.



وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن المنطقة الشرقية انتهت من دهان مواقف الأتوبيسات مع هيئة النقل العام، والأتوبيسات داخل المنطقة الشرقية الواصل عددها إلى 400 اتوبيس.



وتابع "صابر" أنه تم طلاء العقارات المحيطة من إستاد القاهرة ورفع الكفاءة بما يليق مع البطولة الأفريقية، والحدث الكبير المقام، لافتًا إلى أن التطويرات القائمة بمحيط الإستاد القاهرة تأتي تحت متابعة لحظة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

