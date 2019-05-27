محافظ الفيوم يتابع أعمال الرصف وصيانة الطرق والأرصفة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم، أعمال رصف الطرق وصيانة الأرصفة بعدد من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.



وشملت جولة المُحافظ التفقدية، أعمال رصف شارع مصطفى باشا ضمن خطة الرصف التي يجرى حاليا تنفيذها بشوارع مصطفى باشا، والملك الناصر، وجمال عبد الناصر، وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف لضمان تنفيذها في المواعيد المقررة طبقا للاشتراطات الهندسية المطلوبة، مشددا على رفع جميع إشغالات وتعديات المحال التجارية على الطرق والأرصفة.



كما تفقد المُحافظ، أعمال صيانة كورنيش بحر سنورس المتفرع من شارع أحمد شوقى، ووجه بمراعاة الشكل الجمالى في تنفيذ الأعمال، كما قام المحافظ بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، حيث يتم توسعة الكوبرى ليصبح عرضه 30 مترا بدلا من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، وكذلك تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية.

