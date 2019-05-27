صحيفة بريطانية: سفينة خوفو صندوق الأهرامات الأسود

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن سفينة خوفو تعد أكبر وأقدم القوارب على وجه الأرض، واحتفظ بشكله وهيئته على مدار 4600 عام بطريقة لا تصدق.



وتابعت أن المؤرخون يعتقدون أن السفنة شهدت نقل الملك خوفو من مقره المملكة إلى مثواه الأخير في الجيزة.



وأضافت أن الفراعنة اعتقدوا أن هذه السفينة هي من حملت رع إله الشمس عبر السماء، ويعتقد الكثيرون أن هذه السفينة بمثابة الصنمدوق الأسود الذي يحتوي على كافة أسرار بناء الأهرامات.



وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يستطع أي عالم التوصل لحل لغز هذه السفينة وأسباب استخدامها، فهي غير متماثلة وبالتالي يعتقد البعض أنها استخدمت كرافعة للحجارة، ولكن التجوزيف الموجود بها يؤكد أنه تم الإبحار بها.



وأوضحت أن بعثة آثار مصرية استغرقت نحو 10 سنوات لإعادة بناء السفينة ولن يدق فيها مسمار واحد.



وتابعت أن أهرامات الجيزة تعد إنجاز رائع بسبب روعتها وجمالها وعظمتها وغموضها، فهو أطول مبنى بشري تم إنشاؤه قبل إنشاء برج إيفل.