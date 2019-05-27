سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما أسلحة نارية في السحر والجمال

واصلت وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة، من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، وبالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطلين مُقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما فرد خرطوش، و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، 120 جراما من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، وهاتفا محمول.



وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.