ضبط عصابة مسلحة بحوزتها 2 كيلو أفيون في الإسكندرية

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بالإسكندرية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، قيام شخصين سبق إتهامهما فى قضيتى ضرب، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (4 فرد محلى و13 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - 900 جرام من مخدر الأفيون).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.