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الإثنين 27/مايو/2019 - 10:59 ص

ماكرون يلتقي مع سانشيز لبحث الوظائف العليا في البرلمان الأوروبي

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أمينة ذكي
dostor.org/2644828

قال مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، لبحث تخصيص الوظائف العليا في البرلمان الأوروبي.

يأتي هذا في الوقت الذي راهن ماكرون برئاسته على إقناع الأوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي هو الحل للتحديات التي يواجهها اقتصاد عالمي غير مؤكد وعولم، أثناء الحملات الانتخابية، رعى لإنشاء تحالف وسط واسع بما يكفي ليشمل حزب الخضر وبعض الأحزاب المحافظة.

وقال مصدر دبلوماسي بارز في مدريد إن ماكرون وسانشيز يتناغمان كزعيمين في الجناح التقدمي للسياسة الأوروبية.

وأضاف المصدر: "نريد أن ينعكس وزن إسبانيا في أوروبا، و"نريد أن يرأس الأوروبيون المؤسسات (الأوروبية)".

في سياق متصل، تقدم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الأحد نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا بعد حصوله على نسبة 24 % من إجمالي الأصوات، متبوعا بحزب الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي حصل على نسبة تتراوح ما بين 22 و23 بالمئة بحسب تقديرات أولية

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