صحيفة إسبانية تكشف ما حدث في حافلة برشلونة بعد خسارة الكأس

بعد فقدان برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، الذي كانت جماهير الفريق تمني النفس به لتعويض خيبة دوري أبطال أوروبا، كشفت صحيفة "أس" عما سمته "حالة طوارئ" داخل الحافلة التي تقل الفريق.



وتلقى البارسا ضربة موجعة، بخسارة كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا بنتيجة 2-1، ليكتفي الفريق الكتالوني بلقب الدوري بعدما كان محبوه يطمعون بتحقيق ثلاثية تاريخية.



وقالت "أس" إن حافلة برشلونة شهدت "اجتماعا طارئا" عقب الخسارة أمام فالنسيا، بطلب من نجوم الصف الأول في الفريق، ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه.



ولم تكشف الصحيفة واسعة الانتشار عما دار خلال الاجتماع، لكنها أكدت أنه استمر إلى ما بعد وصول الحافلة إلى وجهتها، حيث لم يترجل اللاعبون من أجل مواصلة النقاش.



ونقلت الصحيفة حالة من عدم الارتياح في صفوف لاعبي الـ"بلوجرانا"، عقب خسارة لقبي دوري أبطال أوروبا والكأس خلال شهر واحد، لينتهي الموسم الذي شهد تتويج الفريق بالدوري، بانتكاسة غير متوقعة.



وكان ميسي عبّر، قبل لقاء فالنسيا، عن إحباطه من توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول الإنجليزي، وقال إن "ما حدث في أنفيلد لا يزال في ذهني"، في إشارة إلى الخسارة صفر-4.



وتابع: "كان انكسارا كبيرا وأنا لا أفكر في أمر شخصي، لكن فقط في العودة بكأس ملك إسبانيا والظفر بلقب جديد".



والأحد دعا رئيس نادي برشلونة جوزيف ماريا بورتوميو، إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة من أجل مناقشة وضع الفريق، بعدما مني بهزيمة فالنسيا في نهائي الكأس، فيما لم تتسرب بعد أي أنباء عما سيتم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع.