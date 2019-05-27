تليبرنتر: السيسي يوجه بإحداث إصلاحات بقطاع الأعمال ونقل التجربة المصرية في الصحة للأفارقة.. وطلاب أولى ثانوي يمتحنون اليوم الفلسفة والمنطق

أهلًا بكم في نشرتكم اليومية Teleprinter الخاصة بعرض موجز لما تناولته صحف اليوم الاثنين 27 مايو 2019.



في الخبر الرئيسي أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الاثنين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث إصلاحات شاملة بقطاع الأعمال ونقل التجربة المصرية في الصحة للأفارقة.



وأبرزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.



وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الأفريقية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتكثيف الجهود لنقل التجربة والخبرة المصرية ذات الصلة إلى الأشقاء الأفارقة، في إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية في مجال الصحة، وذلك للمساهمة في الجهود الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية في أفريقيا، على نحو يساعد فى تحقيق معدلات التنمية المستديمة المنشودة بالقارة.



كما أبرزت الصحف أن ذلك يأتي في إطار تطورات تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس "سي"، حيث استعرضت وزيرة الصحة نتائج الزيارات التنسيقية التي تمت مؤخرًا في هذا الصدد لكلٍ من السودان وتشاد والصومال وأثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى التنويه إلى الزيارات المقررة في ذات الإطار إلى كلٍ من أوغندا وكينيا وتنزانيا، وذلك لتقييم الوضع وتحديد احتياجات تلك الدول في هذا المجال سواء من ناحية المسح أو توفير العلاج أو تدريب الكوادر الطبية المحلية.



في أخبار المتابعات؛ اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق.. حيث يؤدي 580 ألف طالب وطالبة الصف الأول الثانوى العامة، اليوم الاثنين، امتحان مادة فلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية موزعين على المدارس الحكومية والخاصة.



يشار إلى أن اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة خصصت قرابة 27 مقرا على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين الذين يتقدمون للمشاركة فى أعمال الامتحانات، ويتم استقبال طلبات الاعتذار حتى الأربعاء المقبل.



وكان قد تم تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة أمس الأحد، وتشمل رؤساء لجان السير والمراقبين والملاحظين والمراقبين الأوائل".





وأعلنت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 33 درجة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفي الأخبار الطارئة؛ أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين في بورسعيد، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل مديرية تموين بورسعيد، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية بالمديرية إغلاق منفذ بيع اللحوم بسوق البازار الذي يتبع إحدى الجهات الغير تابعة للمحافظة، وذلك بعد أن انحرف مسئولي المنفذ عن مساره الطبيعي بالمتاجرة في أنشطة غير المخصص لها.



كما واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.



وتراجع الدولار منذ بداية العام الجاري ما يقترب من 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي المصري.



وقبل 4 أيام، ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.





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الأوقاف تحذر من أى محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة... اليوم السابع.



اليوم.. بدء حجز تذاكر القطارات الإضافية لعطلة عيد الفطر... الوطن





وفي الأخبار الرياضية الجهاز الطبي للزمالك يتابع حالة طارق حامد بعد التتويج بالكونفدرالية الليلة.. الزمالك يبحث عن المجد أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية.



وقال خبير تحكيم مغربي إن كاف لن يُعيد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان رغم خطأ الحكم، علّق محمد الموجه خبير التحكيم المغربي، على أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الذي أقيم ليلة الأمس.



وأكد "الموجه" أن الإثيوبي باملاك تيسيما حكم المباراة النهائية، ارتكب خطأ فادحا بعدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه حارس الزمالك محمود "جنش" ومن ثَمطرده أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.



وقرر "تيسيما" إعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بكران، بسبب تقدم "جنش" أمام خط المرمى، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو قرر الحكم إعادتها ووضع يده لمنح "جنش" إنذارا ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.