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القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
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الإثنين 27/مايو/2019 - 10:46 ص
جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية
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عدسة : سامر عبدالله
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