الصحف الألمانية تهتم بمصير مدرب بايرن ميونخ بعد تحقيق الثنائية المحلية

اهتمت الصحف الألمانية الصادرة، اليوم الإثنين، بمصير الكرواتى نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بعد نجاحه في تحقيق الفوز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، وذلك في إطار تغطيتها لاحتفالات النادي البافاري بالتتويج بالكأس.



وذكرت صحيفة (أبيندتسايتونج) في عنوانها الرئيسي (بايرن يحتفل.. ريبيري يبكي.. كوفاتش يبقى).. في حين خرجت صحيفة (فاز) بعنوان يقول (الثنائية تضمن بقاء كوفاتش في منصبه)، وذلك بعدما أكد أولى هونيس رئيس بايرن ميونخ بقاء المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الموسم القادم مع الفريق البافاري.



أما صحيفة (هاحبورجر ابيندبلات) فنشرت صورة على غلافها من احتفالات لاعبي بايرن ميونخ بالأمس مع جماهيره بثنائية الدوري والكأس.



من ناحية أخرى، نشرت صحيفة (بيلد) تصريحات لاولى هونيس رئيس بايرن ميونخ تناول فيها مصير المدافع بواتينج حيث قال"بواتينج يجب أن يرحل عن النادي".