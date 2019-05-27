كوريا الجنوبية تبحث تصنيف إدمان الألعاب على الإنترنت كاضطراب عقلى

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستشكل هيئة استشارية من خبراء الصحة ومسئولي صناعة الألعاب ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة إجراءات المتابعة لقرار منظمة الصحة العالمية لتصنيف إدمان الألعاب على أنه اضطراب عقلي ويدل على عدم الإتزان.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) الاخبارية على الإنترنت أنه من غير المرجح أن تستمر المناقشة بسلاسة، حيث تحتج شركات الألعاب بشدة على التصنيف، الذي يزعمون أنه لن يحل مشكلة الإدمان بل سيضر فقط بالصناعة.



جدير بالذكر أن وزارة الصحة والرفاهية أوضحت أنها تخطط لإنشاء هيئة استشارية مع الوزارات والخبراء المعنيين لمناقشة كيفية إعداد الأنظمة الصحية ذات الصلة وكذلك كيفية مواجهة رد الفعل المعاكس من صناعة الألعاب.