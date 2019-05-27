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الثقافة
الإثنين 27/مايو/2019 - 10:42 ص

"المصرية الروسية للثقافة والعلوم" تصدر "العلاقات المصرية السوفيتية"

الدكتور حسين الشافعي
الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية
جمال عاشور
dostor.org/2644801

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم كتاب "العلاقات المصرية السوفيتية ( 1943 – 1977 ) دراسة تحليلية وثائقية"؛ من تأليف الدكتور فطين أحمد فريد علي.

وقال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إنه بعد قيام الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر عام 1917 فى روسيا، لم تعترف حكومة السلطان حسين كامل بالسلطة السوفيتية، واستمرت القنصلية والممثليات والمكاتب الدبلوماسية الروسية ما قبل الثورة في عملها على الأراضى المصرية والسودان بشكل رسمي.

وفى عام 1922 كانت هذه البعثات تتألف من وكالة دبلوماسية وقنصلية عامة يرأسها السفير المفوض فوق العادة يرأسها السفير المفوض فوق العادة "الكسي سمير نوف"، وقنصلية في الإسكندرية يرأسها "الكسندر بيتروف"، وحيث إن الدبلوماسيين الروس أنفسهم لم يكونوا يعترفون بالسلطة السوفيتية الجديدة، فقد صدر مرسوم المفوضية الشعبية للشئون الخارجية فى 9 ديسمبر 1917 بفصلهم من وظائفهم.

وفي بداية الحرب العالمية الأولى "18 ديسمبر 1947" أعلنت بريطانيا العظمى التي كانت تحتل مصر منذ عام 1882، أن مصر تعتبر محمية بريطانية، وبذلك كان على القاهرة أن تتبع لندن في سياستها الخارجية بما في ذلك ما يتعلق بالسلطة الجديدة في روسيا بعد قيام الثورة البلشفية، إلا أن هذا الوضع كان قد بدأ يتغير بعد أن منحت بريطانيا العظمى مصر استقلالها، شكليا بموجب تصريح 28 فبراير 1922.

المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، وفي إطار مساهمتها في التواصل الثقافي المصري – الروسي تقدم كتابا تاريخيا هاما للباحث الدكتور فطين أحمد فريد، يحلل ويوثق الفترة منذ بدء العلاقات الدبلوماسية المصرية السوفيتية وحتى نهايات عام 1977، وهى الفترة التى شهدت تطورات إيجابية، وصفحات هامة في تاريخ البلدين، كما إنها شهدت في نهاياتها بداية الانهيار لهذه العلاقات خلال فترة حكم السادات، وهو كتاب يضاف للمكتبة العربية إلى جانب عدد من الكتب المتخصصة عن العلاقات المصرية الروسية، أصدرتها المؤسسة لعدد من كبار الكتاب المصريين والروس لعلها تميط اللثام عن أبعاد هذه العلاقات ودروسها المستفادة.

"المصرية الروسية للثقافة والعلوم" تصدر "العلاقات المصرية السوفيتية"
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