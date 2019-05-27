"سلامة الغذاء" تصدر منشورًا رقابيًا بشأن المياه المعبأة

أصدرت هيئة سلامة الغذاء منشورا رقابيا بشأن الشركات المنتجة للمياه المعبأة، وذلك لضمان وحرص الهيئة على تشديد الرقابة على المياه التي يتم تداولها.



وذكر المنشور ستة بنود أساسية تلتزم بها الشركات لتوفيق أوضاعها، بدءًا من يونيو 2019.



وجاء ضمن البنود أنه يجوز للشركات المنتجة والمعبئة لمياه الشرب تداول المياه السابق منحها تراخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والإسكان خلال فترة توفيق الأوضاع.



وأيضا تلتزم الشركات المنتجة والمعبئة للمياه خلال فترة توفيق الأوضاع بتغيير رقم التراخيص الخاص بمنتج المياه المعبأة، واستبدالة برقم ترخيص تداول المنتج، الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورقم ترخيص بئر المياه الصادر من وزارة الصحة والإسكان.