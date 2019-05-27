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الإثنين 27/مايو/2019 - 10:39 ص

عون يبحث عن مساعدة أممية فى ترسيم حدود لبنان مع إسرائيل

ميشال عون
ميشال عون
وكالات
dostor.org/2644798

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الإثنين، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية.

"وتطرق البحث إلى دور مرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية"، حسبما أفاد مصدر رسمي لبناني.

وعرض الرئيس عون مع كوبيتش "التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ".

يذكر أن لبنان يواجه نزاعًا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.

ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بينه وبين إسرائيل.

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