ضبط 242 هاربا من أحكام قضائية في حملة بالبدرشين

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام بمنطقة البدرشين.



وأسفرت الحملة عن ضبط فى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والذخائر، ضبط عدد 3 قضايا إحراز أسلحة نارية بها عدد 5 قطع، 3 فرد خرطوش، و3 بندقية خرطوش – 4 طلقات.



وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ عدد 242 حكما قضائيا من بينهم 3 هاربين من مؤبد.



وفي مجال إحراز الأسلحة البيضاء، تم ضبط عدد 5 قضية إحراز سلاح أبيض، وفي النوعيات الأخرى

تم ضبط عدد (3 هارب - 3 نوعيات خطرة -7 مسجل خطر).



وفي مجال ضبط المواد المخدرة عدد 8 قضايا، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيقات.