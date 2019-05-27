القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
منوعات
الإثنين 27/مايو/2019 - 10:38 ص

تشريع يابانى لخفض 6 ملايين طن من فاقد الطعام سنويا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2644796

أقرت اليابان تشريعا جديدًا لتشجيع الحد من هدر الغذاء، وذلك بهدف خفض أكثر من 6 ملايين طن من الأغذية التي لا تزال صالحة للأكل يتم التخلص منها سنويا.

وبموجب هذا التشريع، الذي ترعاه مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، ستضع الحكومة المركزية سياسة أساسية لخفض هدر الغذاء الذي سيلزم البلديات أيضًا بوضع خطط عمل خاصة بها لتحقيق هذه الغاية.

ويدعو التشريع، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، إلى "حركة وطنية" لخفض فقدان الأغذية من خلال التعاون بين الحكومات المحلية، وكذلك الشركات والمستهلكين، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتم هدر حوالي 3ر1 مليار طن من الأغذية سنويًا في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أقل من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 4 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 7 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

الآن

الدولار والجنيه.. تراجع يلامس الـ100 قرش

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 33 درجة

مصرع 15 شخصا إثر نزاع فى سجن بالبرازيل

اليوم.. محاكمة محافظ المنوفية الأسبق فى الكسب غير المشروع

ads
ads
الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

الأرصاد: غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والقاهرة 36

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف ما حدث في حافلة برشلونة بعد خسارة الكأس

الصحف الألمانية تهتم بمصير مدرب بايرن ميونخ بعد تحقيق الثنائية المحلية

عودة "أساطير" مانشستر يونايتد لتسحق قدامى بايرن ميونخ بخماسية

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

الأرصاد: غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والقاهرة 36

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

الرئيس نيوز

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

الصيادلة: تخاطب وزارة الهجرة وسفارة السعودية لحل أزمة "تداوي"

الحكومة تحيل حوافز المشروعات الصغيرة لمجلس الدولة

لبحث العلاقات الاستثمارية.. السيسي يستقبل وزير التجارة الدولية البريطاني

خاص/ بعد تراجع الدولار.. اتجاه لخفض الدولار الجمركي أول يونيو

كشكول

طلاب السنية الثانوية: سؤال الأمثلة من خارج المنهج

٢٢ مقراً لاستقبال اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

نهاية امتحان الفلسفة للصف الأول الثانوي

جامعة الأزهر تدرس السماح للراسبين نهائيًا باختيار 4 مواد من العام الجديد

"ريتشياردوني" رئيساً لفترة ثانية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأمصار

المتحدث بأسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية: أنا زملكاوي

الزمالك يتوج بطلاً للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على موكب للجيش النيجيري

بعد مقتل وإصابة 12 مدنيًا.. الأردن يدين انفجار الموصل

قصص العابرين.. تتويج لفيلم عراقي بلندن استمر لـ30 عاما

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسة: الشيشة الإلكترونية ليست أكثر أمانًا من العادية

كلب يخبر صاحبته بإصابتها بالسرطان

دراسة تكشف علاقة الحمل بالاكتئاب

الصحة

المقاطعات الصينية تنضم إلى "ضد قصر النظر"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎