تشريع يابانى لخفض 6 ملايين طن من فاقد الطعام سنويا

أقرت اليابان تشريعا جديدًا لتشجيع الحد من هدر الغذاء، وذلك بهدف خفض أكثر من 6 ملايين طن من الأغذية التي لا تزال صالحة للأكل يتم التخلص منها سنويا.



وبموجب هذا التشريع، الذي ترعاه مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، ستضع الحكومة المركزية سياسة أساسية لخفض هدر الغذاء الذي سيلزم البلديات أيضًا بوضع خطط عمل خاصة بها لتحقيق هذه الغاية.



ويدعو التشريع، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، إلى "حركة وطنية" لخفض فقدان الأغذية من خلال التعاون بين الحكومات المحلية، وكذلك الشركات والمستهلكين، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتم هدر حوالي 3ر1 مليار طن من الأغذية سنويًا في جميع أنحاء العالم.