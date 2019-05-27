مسابقة عالمية لاختيار اسم إنجليزي لكعكة السمك في كوريا الجنوبية

ذكرت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك في كوريا الجنوبية أنها ستجري مسابقة على الإنترنت للعثور على اسم إنجليزي جديد لكعكة السمك الشهيرة على الطريقة الكورية للترويج للمأكولات البحرية المصنعة في جميع أنحاء العالم.



وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن الهدف من هذه الخطوة إيجاد اسم إنجليزي أفضل يمثل المذاق الفريد لكعك السمك الكوري الجنوبي وطعمه، ويمكن للمتقدمين المشاركة من خلال موقع على شبكة الإنترنت حتى 19 يوليو القادم.



وأظهرت بيانات الوزارة أن قيمة الصادرات من كيكة السمك الكورية "إيوموك" بلغت 57 مليون دولار أمريكي في عام 2017 بزيادة 18% عن 48 مليون دولار قبل عامين سابقين، فيما يقدر عدد العاملين في الصناعة بحوالي 11 ألف عامل اعتبارا من عام 2016.



وبينما كان يتم استهلاك كعك السمك في الغالب كطبق جانبي في الماضي، فإن عددا متزايدا من الكوريين الجنوبيين يستمتعون به كوجبات خفيفة "سناكس"، مع زيادة الطلب على المنتجات المتميزة أيضا.



وأشارت الوزارة إلى أن السوق الكوري الجنوبي لكعك السمك يقدر حاليا بنحو تريليون وون (840 مليون دولار)، ومن المقرر أن يتوسع إلى 2 تريليون وون بحلول عام 2030.