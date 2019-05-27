القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
منوعات
الإثنين 27/مايو/2019 - 10:37 ص

مسابقة عالمية لاختيار اسم إنجليزي لكعكة السمك في كوريا الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2644795

ذكرت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك في كوريا الجنوبية أنها ستجري مسابقة على الإنترنت للعثور على اسم إنجليزي جديد لكعكة السمك الشهيرة على الطريقة الكورية للترويج للمأكولات البحرية المصنعة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن الهدف من هذه الخطوة إيجاد اسم إنجليزي أفضل يمثل المذاق الفريد لكعك السمك الكوري الجنوبي وطعمه، ويمكن للمتقدمين المشاركة من خلال موقع على شبكة الإنترنت حتى 19 يوليو القادم.

وأظهرت بيانات الوزارة أن قيمة الصادرات من كيكة السمك الكورية "إيوموك" بلغت 57 مليون دولار أمريكي في عام 2017 بزيادة 18% عن 48 مليون دولار قبل عامين سابقين، فيما يقدر عدد العاملين في الصناعة بحوالي 11 ألف عامل اعتبارا من عام 2016.

وبينما كان يتم استهلاك كعك السمك في الغالب كطبق جانبي في الماضي، فإن عددا متزايدا من الكوريين الجنوبيين يستمتعون به كوجبات خفيفة "سناكس"، مع زيادة الطلب على المنتجات المتميزة أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أن السوق الكوري الجنوبي لكعك السمك يقدر حاليا بنحو تريليون وون (840 مليون دولار)، ومن المقرر أن يتوسع إلى 2 تريليون وون بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أقل من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 4 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 7 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

الآن

الدولار والجنيه.. تراجع يلامس الـ100 قرش

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 33 درجة

مصرع 15 شخصا إثر نزاع فى سجن بالبرازيل

اليوم.. محاكمة محافظ المنوفية الأسبق فى الكسب غير المشروع

ads
ads
الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

الأرصاد: غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والقاهرة 36

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف ما حدث في حافلة برشلونة بعد خسارة الكأس

الصحف الألمانية تهتم بمصير مدرب بايرن ميونخ بعد تحقيق الثنائية المحلية

عودة "أساطير" مانشستر يونايتد لتسحق قدامى بايرن ميونخ بخماسية

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

الأرصاد: غدًا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والقاهرة 36

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع

الرئيس نيوز

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

الصيادلة: تخاطب وزارة الهجرة وسفارة السعودية لحل أزمة "تداوي"

الحكومة تحيل حوافز المشروعات الصغيرة لمجلس الدولة

لبحث العلاقات الاستثمارية.. السيسي يستقبل وزير التجارة الدولية البريطاني

خاص/ بعد تراجع الدولار.. اتجاه لخفض الدولار الجمركي أول يونيو

كشكول

طلاب السنية الثانوية: سؤال الأمثلة من خارج المنهج

٢٢ مقراً لاستقبال اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

نهاية امتحان الفلسفة للصف الأول الثانوي

جامعة الأزهر تدرس السماح للراسبين نهائيًا باختيار 4 مواد من العام الجديد

"ريتشياردوني" رئيساً لفترة ثانية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأمصار

المتحدث بأسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية: أنا زملكاوي

الزمالك يتوج بطلاً للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على موكب للجيش النيجيري

بعد مقتل وإصابة 12 مدنيًا.. الأردن يدين انفجار الموصل

قصص العابرين.. تتويج لفيلم عراقي بلندن استمر لـ30 عاما

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسة: الشيشة الإلكترونية ليست أكثر أمانًا من العادية

كلب يخبر صاحبته بإصابتها بالسرطان

دراسة تكشف علاقة الحمل بالاكتئاب

الصحة

المقاطعات الصينية تنضم إلى "ضد قصر النظر"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎