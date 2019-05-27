الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من محافظات الضّفة الغربية

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية.



وبيّن نادي الأسير، في بيان، أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: عثمان مصطفى الجعبري، عدي الشرباتي، أحمد سالم عبدالله خلاوي، وسعيد النتشة.



ومن محافظة رام الله والبيرة، اُعتقل الفتيان أحمد صافي عطا (17 عاما)، وعمرو الفار (17 عامًا)، وآخران من محافظة أريحا، وهما: أحمد إسماعيل محمد هديب، ومؤيد ماهر إسماعيل يونس.



فيما اُعتقل المواطنان هيثم مازن الفقيه وأكرم غالب فهمي رداد من القدس، ومحمد جميل محمود طحاينة من جنين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة إذنا.



وأفادت مصادر أمينة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الشاب عثمان مصطفى الجعبري (22عاما)، والأسير المحرر حمدي مؤمن الشرباتي (22عاما)، ومن بلدة اذنا غرب الخليل اعتقلت عبدالله أحمد إخلاوي (22عاما).