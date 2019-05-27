إطلاق قمر صناعي لمنظومة جلوناس لتحديد المواقع من بليستسك كوزمودروم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إطلاق قمر صناعي ضمن مجموعة الأقمار الصناعية التي تقوم على تشغيل نظام جلوناس الروسي؛ لتحديد المواقع باستخدام الصاروخ الفضائي سيوز 2.1 بي من ميناء بليستسك كوزمودروم للإطلاق الفضائي على بعد 800 كيلو متر شمال موسكو.



وأطلق طاقم العمليات للقوات الجوية الفضائية الروسية، بنجاح الصاروخ الفضائي سيوز 2.1 بي، وعلى متنه القمر الصناعي التابع لمنظومة جلوناس؛ لتحديد المواقع من منصة الإطلاق الرابعة في بليستسك كوزمودروم.



وأضاف وزارة الدفاع في بيانها أن جميع الإجراءات السابقة للإطلاق، وعملية الإطلاق ذاتها، تمت وفقا للنموذج الطبيعي، حيث تعتبر هذه أول عملية إطلاق لصاروخ سيوز 2 من بليستسك في عام 2019.