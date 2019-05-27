نيكي يرتفع بفضل آمال تقدم في محادثات التجارة الأمريكية اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الاثنين ولكن أحجام التداولات كانت ضعيفة مع إغلاق الأسواق الأمريكية في حين يترقب المستثمرون تفاصيل عن محادثات التجارة بين زعيمي اليابان والولايات المتحدة.



وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.3 في المئة مسجلا 21182.58 نقطة متضررا من تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفقد المؤشر القياسي خمسة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المئة ليسجل 1547.00 نقطة مع تداول 901.6 مليون سهم فقط وهو أقل مستوى منذ 22 أبريل نيسان. وبلغت قيمة التداولات 1.47 تريليون ين وهو الأقل منذ ديسمبر كانون الأول 2014.



وارتفعت أسهم شركات ذات ثقل علي المؤشر مثل فاست للتجزئة 1.3 بالمئة وسوفت بنك جروب 1.7 بالمئة.



ولقيت أسهم شركات التصدير رواجا، وارتفع سهم سوني 1.2 بالمئة وصعدت أسهم سوبارو وهيتاشي بنسبة اثنين بالمئة لكل من الشركتين.



وفي مؤتمر صحفي مشترك بدأ في الوقت ذاته الذي أغلقت فيه الأسواق اليابانية، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لعلاج الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة وأبدى رضاه عن سير الأمور مع كوريا الشمالية.