رئيس جنوب أفريقيا يرجئ الإعلان عن تشكيل مجلس الوزراء

أرجأ رئيس جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوسا الإعلان عن تشكيل مجلس الوزراء حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث قالت المتحدثة باسمه إنه في حاجة لمزيد من الوقت لإجراء مناقشات قبل الإعلان الرسمي.



وكان رامافوسا قد أدى اليمين الدستورية لتولى رئاسة البلاد لمدة خمسة أعوام في 25 مايو الجاري.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه كان من المتوقع الإعلان عن التشكيل الوزاري أمس الأحد أو اليوم الاثنين.



وقالت المتحدثة الرئاسية خوسيلا ديكو لإذاعة اس ايه اف ام الجنوب أفريقية إن الرئيس في حاجة لمزيد من الوقت لإجراء مناقشات مع مسؤولي الحزب الحاكم.



وكان رامافوسا قد تولى السلطة منذ 15 شهرا عندما أجبر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم جاكوب زوما على التنحي.