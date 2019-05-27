تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني إلى أقل مستوياته

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي، إلى أقل مستوى له منذ حوالي 3 سنوات.



وأظهرت البيانات النهائية الصادرة اليوم تراجع المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد إلى 9ر95 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 1ر97 نقطة في فبراير الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ أبريل.2016 كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر خلال مارس الماضي إلى 3ر96 نقطة فقط.



في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 4ر99 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 5ر100 نقطة خلال الشهر السابق، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر.2016 كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال مارس الماضي تشير إلى 6ر99 نقطة.



وتراجع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 3ر104 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 6ر104 نقطة خلال الشهر السابق.