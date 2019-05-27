الحكومة الفرنسية: ندرس "بشكل معقول" صفقة رينو وفيات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية تدرس "بشكل معقول" صفقة دمج مقترحة بين شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات ونظيرتها الفرنسية رينو.



قالت ندياي لمحطة تلفزيون BFM: "إنه مشروع نتطلع إليه في ضوء إيجابي إلى حد معقول".



وأضافت، "بالطبع علينا أن ننظر إلى الشروط التي سيتم بموجبها تنفيذ الصفقة". وقالت أيضا، إنها مناقشة سنجريها مع رينو كمساهم، مضيفة أنه من الجيد لأوروبا ككل أن يكون لديها "عمالقة صناعية أوروبيون"، يذكر ان الحكومة الفرنسية هي أكبر مساهم في رينو بحصة 15 ٪.



يأتي هذا فيما قالت شركة صناعة السيارات الايطالية فيات اليوم الاثنين إن فيات كرايسلر قدمت عرضا "لدمج التحول" للند الفرنسي رينو، في صفقة من شأنها أن تخلق منتجا عالميا، وتساعد في معالجة بعض نقاط الضعف في رينو وفيات.