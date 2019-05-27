حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 27 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يوم متعب وبانتظارك الكثير من الأعباء العالقة، وتواجه ضغوطاً من قبل منافس شرس أو خصم ذي علاقات واسعة.



عاطفيًا: كن متحفظًا وتجنب الخلافات والشجار، ولا تهب ثقة عمياء لمن لا يستحقها، وتضطر إلى معالجة بعض الإوضاع المعقدة التي تطرأ على أشخاص غالين على قلبك.



صحيًا: حاول أن تتبع نظامًا صحيًا وأن تلتزم بممارسة الرياضة، وحاول دائمًا أن تقلل من تعرضك للضغوط وتجنب المشاكل قدر المستطاع.

