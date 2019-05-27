حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 27 مايو 2019





قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يوم متعب وبانتظارك الكثير من الأعباء العالقة، وتواجه ضغوطاً من قبل منافس شرس أو خصم ذي علاقات واسعة.

عاطفيًا: كن متحفظًا وتجنب الخلافات والشجار، ولا تهب ثقة عمياء لمن لا يستحقها، وتضطر إلى معالجة بعض الإوضاع المعقدة التي تطرأ على أشخاص غالين على قلبك.

صحيًا: حاول أن تتبع نظامًا صحيًا وأن تلتزم بممارسة الرياضة، وحاول دائمًا أن تقلل من تعرضك للضغوط وتجنب المشاكل قدر المستطاع.



الثور

مهنيًا: تنجح في استمالة الكثيرين اليك، لكن حسك الكبير بالمسؤولية وقدرتك على الصمود والتحمل يسلطان عليك الاضواء.

عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.

صحيًا: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.



الجوزاء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.

عاطفيًا: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً.

صحيًا: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقًا.



السرطان

مهنيًا: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم.

عاطفيًا: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة.

صحيًا: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك.



الأسد

مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.

عاطفيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.

صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.



العذراء

مهنيًا: تشتد الضغوط فتصبح الأجواء مشحونة، بإمكانك بالطبع تخطّي الصعوبات لكن يتوجب عليك أولاً ضبط النفس وعدم الانفعال.

عاطفيًا: من الضروري التحامل على الذات وعدم الانجراف وراء الانفعالات في تعاطيك مع الشريك، وحذار الجو مشحون والمتوتر فقد يفسد في الود قضية.

صحيًا: انتبه أكثر الى صحتك والى نظامك الغذائي، من دون أن تهمل فترات الراحة المطلوبة لكي تتخلص من التشنجات.



الميزان

مهنيًا: تفاهم واعادة ترتيب وترميم الامور التي تهدمت هو عنوان هذا اليوم هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم والنجاح والتفوق فتكون على موعد مع تصحيح الامور.

عاطفيًا: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية.

صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.



العقرب

مهنيًا: تتحرر من القيود وتعيش يومًا واعدًا بالنجاح على الصعيد المهني، وتتفاهم مع محيطك بشكل بنّاء، وتجد حلولاً مناسبة لمشاكلك المعنوية والمالية.

عاطفيًا: تعيش جواً صعباً وتدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرض استقرارك العاطفي للخطر، بل اطلب النصيحة.

صحيًا: الأمراض الجلدية أسبابها متعددة، منه ما له علاقة بنوعية الملابس أو مكونات بعض الأطعمة، فعليك استشارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.



القوس

مهنيًا: تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة ربما تعجز عن تعويضها.

عاطفيًا: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب مهما تكن الظروف، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيداً.

صحيًا: تتخلّص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل في العمل، وتمارس الرياضة بانتظام.



الجدي

مهنيًا: لا شك في أنك تعرف حركة كبيرة جداً ونقاشات واجتماعات وتحاول في بعض الأحيان التخفيف من حدة المواجهات.

عاطفيًا: يحالفك الحظ باستعادة ثقة الحبيب، وتشتد رغبتك في كسب إعجابه فتغمره بالهدايا، وتفاجئه بخبر سار يجعله في منتهى السعادة.

صحيًا: لا تفقد الأمل بعدم تحسن وضعك الصحي بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك، انتظر بعض الوقت ونفذ التعليمات الطبية المطلوبة منك.



الدلو

مهنيًا: تبدو سعيدًا بمجرى الأمور التي بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك في سير العمل ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزملاء.

عاطفيًا: إفتح قلبك للشريك في كل الأوقات، وصارحه بكل ما يساورك من مشاعر وشكوك وهواجس، فهو سيتفهم كل كلمة تقولها له.

صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة على المدى المنظور.



الحوت

مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.

عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك وتطلعاتك المستقبلية، وهذا يساعد من أجل مستقبل أفضل.

صحيًا: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئًا ومتسامحًا.