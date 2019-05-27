حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 27 مايو 2019
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يوم متعب وبانتظارك الكثير من الأعباء العالقة، وتواجه ضغوطاً من قبل منافس شرس أو خصم ذي علاقات واسعة.
عاطفيًا: كن متحفظًا وتجنب الخلافات والشجار، ولا تهب ثقة عمياء لمن لا يستحقها، وتضطر إلى معالجة بعض الإوضاع المعقدة التي تطرأ على أشخاص غالين على قلبك.
صحيًا: حاول أن تتبع نظامًا صحيًا وأن تلتزم بممارسة الرياضة، وحاول دائمًا أن تقلل من تعرضك للضغوط وتجنب المشاكل قدر المستطاع.
الثور
مهنيًا: تنجح في استمالة الكثيرين اليك، لكن حسك الكبير بالمسؤولية وقدرتك على الصمود والتحمل يسلطان عليك الاضواء.
عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.
صحيًا: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.
الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين.
عاطفيًا: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً.
صحيًا: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقًا.
السرطان
مهنيًا: يتركز اهتمامك على إدخال تعديل على أمورك المالية، الفرصة متاحة لذلك ولا سيما اليوم.
عاطفيًا: تنجح في تعزيز علاقتك بالحبيب بالحوار والصراحة والروية، وتزول العراقيل التي واجهتكما منذ مدة.
صحيًا: بقليل من الصبر والمثابرة تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة، وتكون في أفضل حالاتك.
الأسد
مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.
عاطفيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.
صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.
العذراء
مهنيًا: تشتد الضغوط فتصبح الأجواء مشحونة، بإمكانك بالطبع تخطّي الصعوبات لكن يتوجب عليك أولاً ضبط النفس وعدم الانفعال.
عاطفيًا: من الضروري التحامل على الذات وعدم الانجراف وراء الانفعالات في تعاطيك مع الشريك، وحذار الجو مشحون والمتوتر فقد يفسد في الود قضية.
صحيًا: انتبه أكثر الى صحتك والى نظامك الغذائي، من دون أن تهمل فترات الراحة المطلوبة لكي تتخلص من التشنجات.
الميزان
مهنيًا: تفاهم واعادة ترتيب وترميم الامور التي تهدمت هو عنوان هذا اليوم هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم والنجاح والتفوق فتكون على موعد مع تصحيح الامور.
عاطفيًا: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية.
صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.
العقرب
مهنيًا: تتحرر من القيود وتعيش يومًا واعدًا بالنجاح على الصعيد المهني، وتتفاهم مع محيطك بشكل بنّاء، وتجد حلولاً مناسبة لمشاكلك المعنوية والمالية.
عاطفيًا: تعيش جواً صعباً وتدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرض استقرارك العاطفي للخطر، بل اطلب النصيحة.
صحيًا: الأمراض الجلدية أسبابها متعددة، منه ما له علاقة بنوعية الملابس أو مكونات بعض الأطعمة، فعليك استشارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.
القوس
مهنيًا: تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة ربما تعجز عن تعويضها.
عاطفيًا: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب مهما تكن الظروف، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيداً.
صحيًا: تتخلّص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل في العمل، وتمارس الرياضة بانتظام.
الجدي
مهنيًا: لا شك في أنك تعرف حركة كبيرة جداً ونقاشات واجتماعات وتحاول في بعض الأحيان التخفيف من حدة المواجهات.
عاطفيًا: يحالفك الحظ باستعادة ثقة الحبيب، وتشتد رغبتك في كسب إعجابه فتغمره بالهدايا، وتفاجئه بخبر سار يجعله في منتهى السعادة.
صحيًا: لا تفقد الأمل بعدم تحسن وضعك الصحي بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك، انتظر بعض الوقت ونفذ التعليمات الطبية المطلوبة منك.
الدلو
مهنيًا: تبدو سعيدًا بمجرى الأمور التي بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك في سير العمل ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزملاء.
عاطفيًا: إفتح قلبك للشريك في كل الأوقات، وصارحه بكل ما يساورك من مشاعر وشكوك وهواجس، فهو سيتفهم كل كلمة تقولها له.
صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة على المدى المنظور.
الحوت
مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.
عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك وتطلعاتك المستقبلية، وهذا يساعد من أجل مستقبل أفضل.
صحيًا: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئًا ومتسامحًا.