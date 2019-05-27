وزارة الدفاع في سيئول: تدريبات "أولجي تايغوك" العسكرية دفاعية في طبيعتها

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين أن تدريبات "أولجي تايغوك" العسكرية المدنية الجديدة التي تجري في الفترة من 27 إلى 30 مايو الجاري في كل أرجاء البلاد، هي دفاعية في طبيعتها.



وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون-سو في مؤتمر صحفي دوري اليوم، إن الجيش الكوري الجنوبي ينفذ بالكامل الاتفاق العسكري الذي توصلت إليها الكوريتان في يوم 19 سبتمبر الماضي.



وأضاف أن "أولجي تايغوك" هي تدريبات ذات طبيعة دفاعية، وتم تعديل حجمها وفقا للوائح ذات الصلة.



وردا على سؤال حول موقف الوزارة من دعوات كوريا الشمالية المتكررة لوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، قال المتحدث تشوي ببساطة إن كوريا الجنوبية تنفذ بأمانة اتفاق سبتمبر العسكري.



يذكر أن "أولجي تايغوك" تجري بمشاركة حوالي 480 ألف من المدنيين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الخدمة المسلحة في جميع أنحاء البلاد لمدة 4 أيام بهدف تعزيز قدرات البلاد في إدارة الأزمات في التعامل مع مختلف تهديدات السلامة والأمن وكذلك لضمان موقف الاستعداد.