الصين تستدعي سيارات فورد رنجير مستوردة

ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق، أعلى جهاز لمراقبة الجودة في الصين، أن شركة تجارة السيارة الصينية المحدودة (تيانجين) قد بدأت استدعاء 1465 سيارة فورد رنجير مستوردة من السوق الصينية.



وبحسب المصلحة، تشمل السيارات المتأثرة 400 وحدة مستورة من طراز فورد رنجير تم صنعها خلال الفترة بين 7 مارس و13 ابريل من العام الماضي.



وذكرت المصلحة في بيان على موقعها أن فكي قابض المكابح الأمامية للسيارات لم تلبي المواصفات إذ قد تظهر تشققات في فكي قابض المكابح، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان سائل الفرامل وزيادة مسافة حركة دواسة الفرامل ومسافة التوقف.



وكشف البيان أن ما إجماليه 1065 سيارة فورد رنجير منتجة بين أول مارس عام 2016 و16 يونيو عام 2018 قد وضعت أيضا على قائمة الاستدعاء.



وسيقوم بائع السيارات، شركة تجارة السيارة الصينية المحدودة (تيانجين)، بفحص السيارات المستدعاة واستبدال القطع المعيبة مجانا.