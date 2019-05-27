مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

جدد مستوطنون،اليوم الاثنين، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وقالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية: إن أكثر من 30 عنصرا من القوات الخاصة وضباط وافراد من الشرطة والمخابرات اقتحموا الأقصى، وأمنوا دخول مجموعة من المستوطنين قاموا بتنفيذ جولات في باحاته.



وأضافت، أن ما يسمى وزير الأمن الداخلي وقيادة شرطة الاحتلال وعدا "جماعات الهيكل المزعوم "بفتح المسجد الأقصى لهم خلال ما يعرف بيوم "توحيد القدس" والذي يوافق يوم 28 رمضان.



تأتي هذا الاقتحامات المتوالية للمسجد الاقصى بعد مرور قرابة شهر على وقف اطلاق النار الذي كان بين قوات الاحتلال من جهة وحركة حماس من جهة اخرى.