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الإثنين 27/مايو/2019 - 08:52 ص

رئيس وزراء اليابان يؤكد صلابة التحالف مع أمريكا

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
أ ش أ
dostor.org/2644693

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الإثنين على صلابة التحالف بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية وعلى قوة العلاقات التي تربط البلدين.
وقال آبي - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليابانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - إن طوكيو وواشنطن يعدان شريكين عالميين ويأملان في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي وخاصة خلال الفترة الجديدة التي تشهدها اليابان بعد اعتلاء الإمبراطور الجديد ناروهيتو للعرش.

وأضاف أنه ناقش مع ترامب خلال القمة التي عقدت صباح اليوم الملف الكوري الشمالي حيث تتشارك البلدان في موقفهما تجاه هذه القضية.

وأشار آبي إلى أن ترامب التقى عائلات اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية منذ عامين، وأعرب عن دعمه الكامل لقضيتهم وقتها، مضيفا أنه التقى بهم للمرة الثانية خلال زيارته الحالية لطوكيو وتعهد بدعمهم والاستمرار في العمل مع اليابان وعدم إضاعة أي فرصة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد آبي أن قضية المختطفين تعد مهمة جدا بالنسبة لليابان، معربا عن أمله في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دون شروط مسبقة.

وأوضح آبي أنه بحث مع ترامب قضايا مختلفة أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتجارة حيث رحب الجانبان بالتقدم الذي تم إحرازه بين طوكيو وواشنطن.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات للشركات اليابانية منذ أن تولى ترامب السلطة بلغ 24 مليار دولار أمريكي وهو ما سمح بخلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 25 ألف فرصة، مضيفا أن الإصلاحات الضريبية التي أجراها ترامب ساهمت في فتح آفاق جديدة لشركات الطاقة ذات الصلة في كل من "ميتشجن" و"ألاباما" و"كنتاكي"، كما تساهم الشركات اليابانية بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي، وأوضح أن الرئيس الأمريكي سيقوم بزيارة اليابان مرة أخرى الشهر القادم لحضور قمة مجموعة دول الـ 20 المقرر انعقادها في مدينة "أوساكا".

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