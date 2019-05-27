اليوم.. الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه

يعقد الكنيست الإسرائيلي جلسة عامة مساء اليوم الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى على حل نفسه، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية.



ويعني هذا أن إسرائيل في طريقها إلى إجراء انتخابات جديدة، ما لم يطرأ أي تغيير في اللحظة الأخيرة.



ومن المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية المعارضة اجتماعا قبل الجلسة لوضع استراتيجية موحدة تجاه هذه المسألة، وليس من المؤكد أن تؤيد مشروع هذا القانون.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" رفض الليلة الماضية حلا وسطا تقدم به حزب يميني بشأن قانون التجنيد، ودعمه حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو. وأوضح ليبرمان أنه لا يخشى خوض الانتخابات مجددا، بل سيصوت لصالح حل الكنيست. وكشف أنه ينوي خوض هذه الانتخابات بالشراكة مع وزيرة العدل اييليت شاكيد، التي لم تتمكن في الانتخابات الأخيرة من دخول الكنيست.