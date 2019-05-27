معرض السينما عبر المضيق يجلب 6 أفلام تايوانية إلى البر الصينى الرئيسى

سيتم عرض 6 أفلام من تايوان في مدينتين بالبر الرئيسي الصيني في الأسبوع الأخير من شهر مايو في معرض السينما عبر المضيق افتتح في بكين اليوم الاثنين.



وتم عرض فيلم "الأوغاد" مباشرة بعد حفل الافتتاح، تلاه بحوار مع طاقم الفيلم. وسيتم عرض 5 أفلام أخرى، بما في ذلك فيلم الكوميديا "إنه عرض جنوني، جنوني، جنوني، جنوني" كما سيتم عرض الفيلم الدرامي "لم أراك منذ زمن" في بكين ومدينة تشنغده بمقاطعة خبي، كما ستُقام معارض ومنتديات جانبية.



وبعد عرض الأفلام التايوانية، سيبدأ وفد سينمائي من البر الرئيسي جولته في تايوان.



وجلب معرض السينما السنوي عبر المضيق، الذي وصل الآن إلى نسخته الـ11، ما يقرب من 150 فيلمًا للجمهور عبر مضيق تايوان على مدار السنوات العشر الماضية.