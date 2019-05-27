عبوة ناسفة تضرب حافلة ركاب حكومية فى كابول

يُخشى أن العديد من الضحايا قد سقطوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تحمل عمالا حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، وفقا لما أكده مصدر أمني محلي.



يشار إلي أن يوم الجمعة الماضية قتل 3 أشخاص، بينهم رجل دين بارز، وأصيب 20 آخرون على الأقل، في انفجار داخل مسجد في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، وذلك أثناء صلاة الجمعة؛ حيث استهدف الانفجار مسجد التقوى بينما كان العشرات يتجمعون داخله للصلاة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، جميعهم مدنيون.



وكان رجل الدين مولوي ريحان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب، والتي يحاول مسلحو حركة طالبان إسقاطها، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.