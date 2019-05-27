نسبة التأييد لأداء للرئيس الكورى الجنوبى تصل لـ50% بعد 3 أشهر

أظهرت نتيجة استطلاع للرأي صادرة، اليوم الإثنين، أن معدل التأييد لأداء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن عاد الى عتبة 50% بعد قرابة 3 أشهر على خلفية مساعي الرئيس لإنعاش اقتصاد عامة الشعب.



ووصلت نسبة التأييد "مون" إلى 50% بزيادة 0.6% عن الأسبوع السابق، وفقا للاستطلاع الذي أجرته وكالة ريال متر وأشتمل على 2.520 ناخبًا في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 20-24 من الشهر الجاري.



وقالت استطلاعات الرأي إن الزيادة تأثرت على ما يبدو بسعي الرئيس مون لإنعاش اقتصاد عامة الشعب ورسالته المباشرة حول إنجازات الحكومة، بالإضافة إلى مراسم التأبين في ذكرى وفاة الرئيس الليبرالي الأسبق روه مو-هيون.



وبلغ معدل التأييد للحزب الديمقراطي الحاكم 39.3% بزيادة 3%، مقابل 31.9% لحزب الحرية الكوري المعارض الرئيسي الذي حقق زيادة بنسبة 0.8%، حيث انخفضت الفجوة بين الحزبين الرئيسين من حيث نسبة التأييد من 11.2% في الأسبوع الماضي الى 7.4%.



وحصل حزب العدالة على 7.6% من نسبة التأييد بزيادة 1.7%، بينما حصل حزب بارون ميريه على 5% بانخفاض 0.1%، وحزب الديمقراطية والسلام على 2.2% بانخفاض بنسبة 0.1%.