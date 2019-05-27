معدل ديون الشركات المدرجة بكوريا الجنوبية يتفاقم فى الربع الأول

تدهورت الحالة المالية للشركات المدرجة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام، وفق ما أظهرت بيانات اليوم الإثنين، وسط تباطؤ اقتصادي.



وبلغ متوسط نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 640 شركة مدرجة في بورصة كوسبي الرئيسية 110.7 % في نهاية مارس، بارتفاع حاد بلغ 6.37 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات بورصة كوريا.



ولم يقدم مشغل البورصة سبب تدهور نسبة الديون للشركات التي أغلقت حساباتها في ديسمبر.



ووفقا لمقياس رئيسي للسلامة المالية، يتم احتساب النسبة عن طريق قسمة إجمالي مطلوبات الشركة على أسهم المساهمين.



بلغ إجمالي ديون الشركات 1،358.15 ترليون وون (1.14 تريليون دولار) في نهاية مارس، بزيادة بنسبة 7.5% عن الثلاثة أشهر التي سبقته، مع ارتفاع أسهمها المجمعة بنسبة 1.31% إلى 1،226.82 ترليون وون.



وهناك نحو 54% من المجموع، أو 346 شركة، كانت نسبة الدين لها 100% أو أقل، في حين أن نسبة 16.3%، أو 104 شركات، تجاوزت 200 %.