فيلم "الطفيلى" يحصل على جائزة "كان" من حيث مبيعات التذاكر مسبقا

حقق فيلم الطفيلي"Parasite" الحائز على أعلى جائزة في مهرجان كان إقبالا غير مسبوق في عالم السينما في كوريا الجنوبية فضلا عن أداءه في المهرجان، حيث تفوق على الأفلام ذات الشهرة الكبيرة من حيث تذاكره المباعة مسبقا.



مع تبقي 3 أيام على عرض الفيلم في دور السينما في البلاد، باع مجلس كوريا للأفلام بالفعل أكثر من 90،000 تذكرة مسبقا صباح اليوم الاثنين.



ويمثل ذلك 42.3% من جميع التذاكر المحجوزة اعتبارًا من الساعة 9:10 صباحًا وبلغ عدد الحجوزات 87،599، في حين حقق فيلم علاء الدين 19.6%.



وجاء فيلم الجريمة المحلية "الإصابة، الشرطة، الشيطان " الذي جذب أكثر من 2.7 مليون مشاهد، في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4%.



ويدور فيلم الطفيلي، وهو فيلم طويل للمخرج بونج جون-هو، حول عائلة غي-تيك الفقيرة التي تعيش في طابق سفلي صاخب.



وتورط أفراد العائلة في سلسلة من الحوادث المأساوية بعد حصول الابن الأكبر على وظيفة مدرس لأسرة ثرية مقيمة في قصر فخم ومبهرج.



سبق أن فاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي أمس السبت، ونال أعلى شرف في المنافسة لأول مرة في تاريخ السينما الكورية.



ومن المقرر عرض الفيلم يوم الخميس القادم في دور السينما المحلية.