جيريمى كوربين يدعو لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان فى لندن

قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، إن هناك ضرورة لمطالبة الرأي العام البريطاني مرة أخرى بإصدار حكمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما من خلال انتخابات عامة أو استفتاء ثان.



وقال كوربين: "مع تفكك المحافظين وعدم قدرتهم على الحكم ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود، سيتعين إعادة هذه القضية إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو استفتاء عام".



وأضاف: "خلال الأيام المقبلة، سنجري محادثات في حزبنا وحركتنا ونفكر مليا في هذه النتائج على جانبي الخروج من الاتحاد الأوروبي".



يذكر أن تيريزا ماي أعلنت، الجمعة الماضية، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولًا زمنيًا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست.



وكانت وسائل إعلام بريطانية توقعت أن تقدم ماي استقالتها من داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة).



وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.