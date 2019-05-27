وزير الصحة البريطانى: إجراء انتخابات عامة قبل الخروج يضر البلاد والحزب

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لصحيفة تايمز، اليوم الإثنين، إن إجراء انتخابات عامة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر البلاد ويكون كارثة على حزب المحافظين الحاكم.



وقال هانكوك، الذي أعلن يوم السبت عزمه خوض السباق لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتعين إتمامه من خلال البرلمان الحالي، مضيفا ان الانتخابات العامة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون جنونا. سيكون ذلك سيئا لبلادنا وكارثيا لحزبنا.



يذكر أن تيريزا ماي أعلنت، الجمعة الماضية، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولًا زمنيًا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست.



وكانت وسائل إعلام بريطانية توقعت أن تقدم ماي استقالتها من داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة).



وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.