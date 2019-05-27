رئيس وزراء اليابان: عازمون على إظهار تحالف عالمى قوى مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الاثنين إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية وقمة مجموعة العشرين المقبلة.



وفي حديثه قبل المحادثات، قال آبي إنه عازم على إظهار قوة تحالف البلدين.



ويسعى ترامب لتأمين صفقة سريعة قبل سباق الرئاسة الأمريكية العام المقبل، وتعتزم اليابان التعاون، ومع ذلك، بدأ الجانبان مفاوضات بشأن تعريفات السيارات الشهر الماضي فقط، مع بقاء مواقفهما متباعدة، وتتراجع طوكيو عن فرض رسوم أو حصص، إضافية بينما تتطلع واشنطن إلى جذب السلع الزراعية، وقضايا العملة في المفاوضات للحصول على التنازلات.



وكان ترامب قد تعهد أمس السبت، بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان "أكثر إنصافا"؛ وذلك في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام، وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.