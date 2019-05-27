تكريم 120 طفلًا وكساء 100 فى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بالأقصر

كرمت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بمحافظة الأقصر ١٢٠ طفلا من حفظة القرآن الكريم من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن مسابقة المهندس أشرف أبو الخير التشجيعية لحفظة القرآن الكريم.



وقال أشرف الهلالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب: إن المسابقة برعاية كريمة من المهندس أشرف فتحي أبو الخير في إطار دعمه للعمل الخيري في إطار الجمعيات التابعة لوزارة التضامن ومن خلالها كانت المسابقة عملا يهدف من خلاله إلى تشجيع أطفال الأقصر على حفظ القرآن الكريم وذلك من خلال تكريمهم وتقديم بعض الهدايا التحفيزية لهم لمواصلة ذلك الجهد نحو حفظ كتاب الله الكريم والتمسك بالقيم المصرية.



وصرح راعي وداعم مسابقة القرآن مهندس أشرف فتحي بأن هذا أقل ما يقدم لأبناء مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المصريين وتحمل كل إنسان مسؤوليته نحو أبناء مصر الحبيبة.



وأشار الدكتور محمد هلال مستشار مؤسسة ميدان الجنوب إلى أن المسابقة شملت تكريم الأطفال الحافظين لربع القرآن ونصفه بالإضافة إلى تنظيم تكريم خاص لحفظة القرأن كاملا.



وأضاف هلال أنه على جانب أخر قامت المؤسسة بكساء ١٠٠ طفل كسوة العيد، وذلك من باب إدخال الفرحة عليهم وعلى ذويهم تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.



وأعرب في ختام تصريحه بخالص الشكر والتقدير للمهندس أشرف فتحي راعي الحفل ولفريق متطوعي المؤسسة.



من جانبها، لفتت صابرين محمود المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أن المسابقة أتت في إطار احتفالات ميدان الجنوب بشهر رمضان المبارك، مؤكدة مواصلة دعم المحتاجين لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم حتى بعد انقضاء الشهر الكريم.