صور.. محمد رمضان يتعاقد مع تامر مرسى على مسلسل جديد لرمضان 2020

تعاقدت شركة سينرجى للإنتاج الفنى، للمنتج الكبير تامر مرسى، مع النجم محمد رمضان على مسلسل جديد سيتم عرضه فى شهر رمضان لعام 2020، خاصة بعد النجاح الذى حققه مسلسل "زلزال" الذى يعرض فى شهر رمضان الحالى.



وكتب "رمضان"، فى منشور له على صفحته على "فيس بوك": "اليوم تعاقدت على مسلسلي القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى منتج مسلسل زلزال ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر".



يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.



حضر التعاقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى.