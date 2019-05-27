إغلاق منفذ لتوزيع اللحوم فى بورسعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين في بورسعيد، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل مديرية تموين بورسعيد، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية بالمديرية إغلاق منفذ بيع اللحوم بسوق البازار الذي يتبع إحدى الجهات الغير تابعة للمحافظة، وذلك بعد أن انحرف مسئولي المنفذ عن مساره الطبيعي بالمتاجرة في أنشطة غير المخصص لها.



وأكدت تقارير المتابعة والجولة الميدانية التي قام بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لسوق البازار خروج المنفذ عن المسار المقرر له ببيع منتجات غير تابعة للمشروع، وبأسعار مغالاة فيها، وكذلك ممارسة أنشطة بدون ترخيص.



ووجه المحافظ باستمرار حملات المراقبة والمتابعة للأسواق والتصدي بحزم لمثل هذه المخالفات.