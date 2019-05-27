اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث تجمهر الطالبية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث تجمهر الطالبية"، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر بدون تصريح.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود.علي عمارة.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.