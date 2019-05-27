اليوم.. الحكم على مدرب كمال أجسام متهم بترويج العملة فى البساتين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الحكم على مدرب كمال أجسام متهم بترويج العملة بالبساتين.



يصدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "عادل.م"، مدرب كمال أجسام بالاتحاد المصري لكمال الأجسام، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونًا خارج البلاد بقصد الترويج خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهم بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.