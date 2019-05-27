تكريم المستشار المصاب فى عملية الهجوم الإرهابى على القضاة بالعريش

كرم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، في إطار حفل الإفطار الذي أقامه أمس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة.



وتم تكريم المستشار أمير يعقوب مكسي نائب رئيس مجلس الذي أصيب بتاريخ ٢٤ ١١ ٢٠١٥ بثلاث طلقات نارية في قدميه أثناء الهجوم الإرهابي علي محل إقامة القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس النواب بفندق سوس ان بالعريش.



ووجه يعقوب الشكر لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة علي هذه اللافتة الجميلة، وعلى رأسهم معالي المستشار الجليل سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، صاحب الفضل في إرساء التقليد الخاص بتخصيص يوم للوفاء لذكرى الشهداء وتكريم المصابين أثناء الخدمة، تقديرا لتضحيتهم في سبيل رفعة الوطن، بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو العظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والوطنية.



وأضاف: عقدت العزم علي طلب الذهاب إلي سيناء للإشراف علي الانتخابات البرلمانية إيمانا مني بأنه أقل ما يمكن تقديمه للوطن لنثبت للعالم أننا خلف رئيسنا وجيشنا في معركته الشرسة ضد الإرهاب، وأننا لن نفرط في ذرة رمل من رمال سيناء، وأثناء أدائي لعملي هناك أمدت يد الإرهاب الغادرة علينا لتغتال اثنين من رجال القضاء وتصيبني وزميل آخر بإصابات بالغة، ولننال شرف أن تختلط دماءنا بتراب الوطن، ورغم أن إصابتي تسببت في عجز دائم في قدمي اليسري إلا أن إحساسي بأداء واجبي وإن إصابتي كانت في سبيل رفعة الوطن خففت وأزالت الكثير من الآلام النفسية والجسدية، وتلقيت الكثير من الرعاية العلاجية التي قدمتها الدولة وتشجيع رؤسائي في العمل، وأتمنى أن أنال شرف لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.