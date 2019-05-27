الشرطة الإيرانية تحاصر قرية عربية وتبدأ حملة اعتقالات

شنت قوات الشرطة الإيرانية، ترافقها قوات من الحرس الثوري، حملة مداهمة على مدينة "شمرية" التابعة لمدينة الأهواز العربية جنوب إيران.



وذكرت قناة "صوت الشعب" الداعمة للاحتجاجات، أن نحو 60 عجلة لقوات الشرطة والحرس الثوري تضم أكثر من 100 عنصر أغلبهم بزي مدني قاموا بمحاصرة ومداهمة قرية شمرية، وقامت باعتقال خمسة من شباب هذه القرية وهم من عشيرة واحدة.



وذكرت مصادر محلية في القرية للقناة، أن المعتقلين الخمسة من الشباب تم نقلهم الى جهة مجهولة، مضيفة أن قوات الأمن والحرس خلقت حالة من الذعر بين السكان بسبب إطلاق النار.



وأشارت المصادر الى أن قوات الأمن لا تزال تحاصر القرية العربية ونصبت مراكز سيطرة لمنع الدخول والخروج منها.



وتقع قرية "شمرية" على الطريق الرئيسي بين الأهواز وخرمشهر (المحمرة) التي تقطنها أغلبية عربية.