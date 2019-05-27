الهلال يتفوق على الأندية السعودية فى تصنيف مايو‎

تفوق فريق الهلال على الأندية السعودية، وفقًا لتصنيف موقع "Football data base" العالمي لشهر مايو الحالي.



وتصدر الهلال ترتيب قائمة أفضل الأندية السعودية خلال الشهر، محتلًا المركز الثالث آسيويًا، وحصل على المرتبة الـ92 على مستوى العالم.



وحل أهلي جدة في المركز الثاني سعوديًا والخامس آسيويًا، في حين تواجد في المركز الـ136 عالميًا.



وجاء النصر في المرتبة الثانية عشرة آسيويًا والثالثة سعوديًا، بينما حصل على المركز الـ189 بين فرق العالم، يليه اتحاد جدة على المستوى المحلي، والذي حصد المركز الـ31 آسيويًا والـ413 عالميًا.



وتواجد فريق التعاون في المركز الخامس محليًا والـ32 آسيويًا، وفي المركز الـ425 على مستوى العالم.